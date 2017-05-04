Лавров призвал все стороны конфликта в Сирии продолжить переговоры в Женеве

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Порвоо, 4 мая. Москва надеется, что женевские переговоры по урегулированию конфликта в Сирии возобновятся в мае, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

«Надеемся, что уже в этом месяце продолжатся переговоры на женевской площадке, которые посвящены, прежде всего, решению комплекса вопросов, связанных с политическим урегулированием конфликта, когда в конечном итоге сам сирийский народ должен определить будущее своей страны», — констатировал российский министр.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, по его мнению, создание зон деэскалации в Сирии наполовину решит сирийскую проблему.