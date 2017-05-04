В ОНФ рассказали, сколько поручений из «майских указов» Путина удалось исполнить

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Москва, 4 мая. Из 179 поручений, содержащихся в «майских указах» президента России Владимира Путина, 35 уже исполнены. Еще 100 исполнены частично и нуждаются в доработке, сообщили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) на совместном заседании Госсовета РФ и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

По данным ОНФ, из 179 поручений российского лидера 35 выполнены, 44 — не выполнены. В реализации еще 100 поручений специалисты ОНФ фиксируют положительную динамику, однако качество их исполнения пока оставляет желать лучшего. Президент России Владимир Путин поддержал критические замечания, озвученные ОНФ.

В Народном фронте также отметили большую заслугу органов власти в обеспечении доступа граждан к получению госуслуг по принципу «одного окна». Практически все россияне могут получить госуслуги в многофункциональных центрах (МФЦ), и удовлетворенность народа выполнением этого поручения, по данным ОНФ, очень высока.

Ранее сообщалось, что на совместном заседании с участием президента РФ будут обсуждаться, в частности, предоставление госуслуг через сеть МФЦ и расселение граждан из аварийного жилья.

Отметим, что с выполнением указов власти регионов справлялись по-разному, одним удалось достичь больших успехов, другие не сумели добиться положительных результатов. Изначально руководство страны задало высокую планку. В регионах, которые значительно отстали в выполнении «майских указов», были назначены новые губернаторы. «Майские указы» стали хорошим индикатором качества работы региональных властей.