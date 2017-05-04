СМИ составили топ-5 самых богатых британских музыкантов

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Лондон, 4 мая. Журналисты составили рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Возглавил его сэр Пол Маккартни, известный артист и автор песен, в прошлом участник легендарных The Beatles.

Также в пятерку богачей мира британской музыки попали Эндрю Ллойд Уэббер, группа U2, сэр Элтон Джон и сэр Мик Джаггер. О баснословных состояниях деятелей музыки рассказала британская газета The Sunday Times. Как сообщает издание, состояние Маккартни и его супруги в целом оценивается в один миллиард долларов. К этому богатству прибавились еще 30 миллионов долларов, заработанные за минувшие 12 месяцев.

У Эндрю Ллойда Уэббера 950 миллионов миллионов долларов, а за минувший год он заработал еще 30 миллионов. У коллектива U2 705 миллионов долларов, у сэра Элтона Джона 370 миллионов долларов. Состояние Мика Джаггера оценивается в 320 миллионов долларов, от него чуть отстает коллега по The Rolling Stones Кит Ричардс, у которого чуть больше 300 миллионов долларов.

Далее в списке вдова и сын «битла» Джорджа Харрисона — Оливия и Дани Харрисон, а также Майкл Флэтли, еще один участник The Beatles Ринго Старр и Стинг.