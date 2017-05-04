Неадекватный мигрант изрезал трех мужчин в Подмосковье
Москва, 4 мая. Московская полиция задержала мигранта из Средней Азии, которого подозревают в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью трех мужчин в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.
По данным ведомства, подозреваемый ранил ножом в грудь 28-летнего мужчину из Брянска возле жилого дома, расположенного на улице Космонавтов в Дмитровке. Затем злоумышленник нанес ранения еще двум мужчинам возле магазина.
Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В результате выяснилось, что задержанный ранее был судим за применение насилия в отношении представителя власти.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства и подробности случившегося.