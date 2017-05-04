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Происшествия
Неадекватный мигрант изрезал трех мужчин в Подмосковье

Неадекватный мигрант изрезал трех мужчин в Подмосковье

12:42  4 Мая 2017
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Неадекватный мигрант изрезал трех мужчин в Подмосковье

Москва, 4 мая. Московская полиция задержала мигранта из Средней Азии, которого подозревают в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью трех мужчин в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, подозреваемый ранил ножом в грудь 28-летнего мужчину из Брянска возле жилого дома, расположенного на улице Космонавтов в Дмитровке. Затем злоумышленник нанес ранения еще двум мужчинам возле магазина.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

В результате выяснилось, что задержанный ранее был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства и подробности случившегося. 

#подмосковье #мвд #полиция #мигрант #покушение
Дана Балан
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