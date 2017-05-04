Метро Петербурга изменит режим работы станций в День Победы

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Санкт-Петербург, 4 мая. Руководство петербургского метрополитена сообщило, что график работы подземки изменится 9 мая в связи с проведением в городе праздничных мероприятий.

Во время празднования Дня Победы 9 мая в северной столице будет изменен график работы метрополитена. Об этом сообщило руководство подземки. По предварительным данным, вестибюли станций метро «Технологический институт-1», «Достоевская» и «Площадь Александра Невского-2» будут открыты для пассажиров.

Изменения касаются следующих станций метро: с 08.30 до 11.30 и с 15.30 до полуночи «Адмиралтейская» будет работать только на вход. Станцию «Маяковская” закроют полностью, а «Площадь Александра Невского-1,2» будет закрыта на вход в течение часа с 14.30 до 15.30. Пресс-служба метрополитена обращает внимание на необходимость планирования маршрута пассажирами на праздники.