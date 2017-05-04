Дались им русские: Пушков прокомментировал заявление Брэда Питта о пьянстве

В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление известнейшего голливудского актера Брэда Питта, похваставшегося своим былым пьянством, которое стоило ему брака с актрисой Анджелиной Джоли.

«Брэд Питт о своем пьянстве: «Я мог бы перепить даже русского, отправив его под стол». Перепить русского, победить русского… Дались им русские», — написал Пушков о словах Питта на своей странице Twitter.

Напомним, в ходе первого интервью, данного после объявления о начале бракоразводного процесса с женой, Питт заявил, что теперь ведет здоровый образ жизни, однако в течение последних лет слишком много пил. Как сообщала «Газета.ru», актер заявил, что сейчас старается отвлечься ручным трудом и занимается скульптурой.