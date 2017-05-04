В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Ко второму туру выборов президента Франции Эммануэль Макрон получит уверенное преимущество благодаря дебатам, которые он с блеском провел накануне голосования. Так считает ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров. Марин Ле Пен оказалась явно не на высоте, что подтвердила реакция зрителей.

«Явный «атлантизм» Макрона, который прослеживался в предыдущих выступлениях, был скорректирован, а сам кандидат нацелен на то, чтобы голос Франции на международной арене был слышен, и это позволяет говорить о том, что Макрон не собирается быть «подкаблучником» США», — цитирует сегодня Федорова газета «Известия».

Уверенность, сила и спокойствие Макрона в ходе дебатов показалась зрителям убедительнее агрессивных нападок и эмоциональности Ле Пен. Прошедшие дебаты могут существенно повлиять на исход голосования избирателей. Второй тур выборов президента Франции состоится в ближайшее воскресенье.