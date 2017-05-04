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Весь мир
NASA представило миру уникальное видео Сатурна с камер Cassini

NASA представило миру уникальное видео Сатурна с камер Cassini

12:40  4 Мая 2017
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NASA представило миру уникальное видео Сатурна с камер Cassini

Вашингтон, 4 мая. NASA опубликовало уникальную запись с камер аппарата Cassini, когда он пролетал между Сатурном и ближайшим к нему кольцом.

Пресс-служба агентства обнародовала видеозапись с зонта Cassini, на которой запечатлено то, что видел аппарат, пролетая между Сатурном и ближайшим к нему кольцом.

«Нырните между Сатурном и его кольцами и посмотрите, что увидел Cassini во время первого пролета 26 апреля», — цитирует RT представителей NASA.

27 апреля сообщалось, что Cassini успешно прошел через пустоту между кольцами Сатурна и планетой-гигантом. Полет космического аппарата через космические ураганы попал на видео. 

Катерина Тимошенская
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