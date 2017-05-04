Зюганов рассказал о своих президентских амбициях

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Москва, 4 мая. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на вопрос о том, планирует ли он баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

«Думаю об этом, — сказал политик в интервью журналистам. — Я — руководитель крупнейшей партии».

По его словам, КПРФ давно составила программу, которая реализуется многие годы. Зюганов подчеркнул, что программа подкреплена целым пакетом законов, крайне нужных стране, а также выразил надежду, что к ней прислушаются.

Как сообщалось в ряде СМИ, ранее Зюганов заявлял, что не хотел бы участвовать в президентских выборах 2018 года. Лидар КПРФ также сообщал о выдвижении от партии альтернативного кандидата.