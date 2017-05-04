Хлеб и зрелища: «Яндекс» назвал самые удобные для жизни районы Петербурга

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Санкт-Петербург, 4 мая. Аналитики «Яндекса» составили рейтинг районов Санкт-Петербурга по наличию инфраструктуры для повседневной жизни и развлечений. Его возглавил Центральный район города, на последнем месте оказался Петродворцовый.

Специалисты «Яндекса» разделили Северную столицу на квадраты со стороной 300 м и выбрали из них те, где находится много жилых домов. По мнению аналитиков, удобным для жизни и развлечений можно считать место, откуда за 10–15 минут можно добраться до магазинов, парикмахерских, аптек, школ, больниц и т.п. А если в этом месте присутствовали и различные развлекательные заведения, то «Яндекс» включал его в разряд «очень удобных».

В итоге в тройку самых комфортных для проживания и развлечений районов попали Центральный (97 очков), Адмиралтейский (93 очка) и Петроградский (93 очка). Четвертое и пятое места заняли Фрунзенский и Василеостровский районы. А в тройку аутсайдеров угодили Красногвардейский, Кронштадтский и Петродворцовый районы.

Как распределились места в рейтинге с 1-го по 15-е, можно посмотреть на сайте «Яндекса». Отметим, что аналитики не включили в исследование Курортный, Пушкинский и Колпинский районы.