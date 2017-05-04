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Сирия, 4 мая. Армия САР отразила атаку ИГ** к западу от города Саламия, через который пролегает стратегическая магистраль «дорога жизни». В ходе военного конфликта между исламистами в Восточной Гуте продолжают гибнуть гражданские лица. Беспилотники ИГ ударили по курдам к северу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отбила нападение ИГ на востоке провинции Хама, уничтожив четырех террористов; несет численные потери в ходе столкновений с оппозиционными группировками к востоку от Даръа; развивает наступление на позиции ИГ на восточном и северо-западном направлении от Пальмиры.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): обстреливает из РСЗО «Град» позиции САА на севере провинции Хама; подверглась ударам ВВС САР к юго-западу от города Саламия.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): уничтожило шесть курдских бойцов к северу от Ат-Табки; ведет тяжелые бои с иракской армией в районах Аль-Машария и Тамуз 17 на западе Мосула.

«Курды»: продолжают стычки с ССА** на северо-востоке провинции Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: ведет перестрелки с бывшими союзниками из группировки «Файлак Аль-Рахман» в городах Восточной Гуты, в ходе последних боев между террористами погибли пять местных жителей.

Российская сторона рассчитывает, что меморандум о создании зон деэскалации конфликта будет сегодня подписан во время переговоров в Астане, где наряду с РФ также принимают участие представители двух других стран-посредников — Ирана и Турции. Москва предлагает организовать четыре зоны снижения напряженности:

Провинция Дамаск

На территории Восточной Гуты продолжаются ожесточенные столкновения между боевиками различных оппозиционных формирований. При этом в ходе вооруженной конфронтации гибнут не только исламисты, но и местные жители. Так, по информации Syrian Mirror, в результате массированных перестрелок между группировками «Файлак Аль-Рахман» и «Джейш Аль-Ислам» в городе Ирбин погибли трое гражданских лиц. Еще два человека были убиты и несколько ранены в боях между террористами в населенном пункте Кафр Батна. Напомним, междоусобицы боевиков в этом регионе продолжаются уже почти неделю. Изначально конфликт вспыхнул между организациями «Тахрир аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам». Позже ряд других исламистских формирований, в частности Сирийская свободная армия (ССА) и «Файлак Аль-Рахман», поддержали сторону «Джебхат ан-Нусры». Накануне сообщалось, что в результате вооруженной конфронтации погибло уже более 150 боевиков различных группировок сирийской вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

На северо-востоке провинции Алеппо вновь вспыхнули столкновения между курдскими отрядами народной самообороны (YPG) и «свободной армией». Очередные стычки были зафиксированы в районах прифронтовых населенных пунктов Хамран и Ум Джалуд. Бои в этом регионе на данный момент продолжаются, информации о потерях сторон пока не поступало. Анкара, выступающая против курдов, поддерживает боевиков сирийской вооруженной оппозиции, рассчитывая с их помощью выбить отряды YPG c севера провинции. Ранее турецкие войска совместно с ССА вели полномасштабную операцию («Щит Евфрата») против курдов в этом регионе. Эта кампания была официально завершена, однако к северу от города Алеппо, где базируются курдские формирования, по-прежнему регулярно отмечаются обстрелы со стороны турецких военнослужащих.

Провинция Хомс

Правительственные силы САР продолжают работу в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс. Столкновения с террористами ИГИЛ идут вблизи зернохранилищ к востоку от города и недалеко от газового поля Аш-Шаир к северо-западу. Части сирийской армии наступают при поддержке ВВС САР, которые наносят удары по скоплениям боевиков. Об этом сообщает источник PalmyraRev1. На восточном направлении подразделения САА атакуют в направлении города Ас-Сухна, последнего крупного плота «Исламского государства»* в регионе. Этот город, расположенный у границы с провинцией Дейр эз-Зор, имеет стратегическое значение. На северо-востоке военнослужащие развивают наступление со стороны освобожденного месторождения Аш-Шаир в направлении «дороги жизни», ключевой артерии, соединяющей позиции правительственной армии. Таким образом, несмотря на упорное сопротивление террористов, буферная зона вокруг Пальмиры продолжает понемногу расширяться.

Провинция Даръа

Близкий к оппозиционным силам источник сообщает о столкновениях между отрядами боевиков и правительственными подразделениями в восточных предместьях города Даръа. Бои разворачиваются недалеко от населенного пункта Наима. По информации источника, сирийские войска в результате столкновений потеряли нескольких военнослужащих ранеными и убитыми. Потери антиправительственных группировок не оглашаются. «Джебхат Фатх аш-Шам» и «свободная армия» продолжают второй этап масштабной кампании по захвату административного центра провинции, подконтрольного силам САА. На данный момент исламисты уже успели занять часть территорий на юге города. Сирийские военные продолжают оборонять Даръа, однако боевики стягивают в район боевых действий дополнительные силы.

Провинция Ракка

Подконтрольное ИГ новостное агентство передает, что боевой беспилотник террористов нанес несколько ударов по позициям Сирийской демократической армии (SDF)**** в районе поселения Вади Сахл Аль-Хашаб, расположенного недалеко от дамбы к северу от города Ат-Табка. В результате атаки с воздуха пятеро бойцов курдских сил получили ранения, также было уничтожено транспортное средство SDF. Напомним, курды полностью выбили отряды «Исламского государства» из Ат-Табки, однако террористы по-прежнему контролируют район дамбы и не намерены уступать свои последние позиции в этом районе, несмотря на явное преимущество демократических сил. Бойцы SDF действуют в провинции Ракка в рамках антитеррористической кампании «Гнев Евфрата». Операцией командует западная коалиция во главе с Пентагоном.

Провинция Хама

По данным оппозиционного источника, опорные пункты правительственных войск, находящиеся в северной части провинции, подверглись обстрелам со стороны боевиков из РСЗО «Град». Незаконные группировки вели огонь по военным объектам армии САР на северной окраине освобожденного ранее города Халфая. Никаких данных об итогах обстрела источник не приводит. Масштабная операция сирийских войск в этом регионе недавно была приостановлена. В связи с этим боевики заметно активизировались, надеясь вернуть утраченные позиции. «Тигры» и другие подразделения САА за последние месяцы смогли значительно сдвинуть линию фронта на север к границе с провинцией Идлиб и освободить ряд стратегических населенных пунктов.

ВВС Сирии интенсифицировали удары по укрепленным районам боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» около населенного пункта Айдан, находящегося к юго-западу от города Саламия в южной части провинции, передает сирийский канал в Twitter (@811Syria). Напомним, через Саламию проходит ключевая магистраль, связывающая стратегические позиции армии САР. Исламисты время от времени совершают вылазки в направлении подконтрольного САА города с целью нарушить важнейшие пути поставок правительственных сил.

В этом же районе, но к востоку от города Саламия активизировались действия боевиков «Исламского государства». Отряды террористов предприняли попытку атаки блокпостов САА вблизи поселения Аль-Сатахьян. При помощи прибывших подразделений Национальных сил обороны (NDF) сирийские военные отбили нападение ИГИЛ, ликвидировав при этом четырех боевиков террористического формирования. Об этом сообщает ливанский информационный портал Al Masdar News.

Ирак

Подразделения федеральной полиции Ирака и военнослужащие 9-ой дивизии правительственной армии начали наступление на подконтрольные «Исламскому государству» западные районы Мосула с северо-западного направления, передает агентство Breaking News. Террористы все еще занимают ключевые районы Аль-Машария и Тамуз 17. Иракские войска продолжают освободительную операцию в Мосуле при поддержке ВВС международной коалиции. Ранее этот город считался главным форпостом ИГИЛ в стране.

* Организация запрещена на территории РФ.