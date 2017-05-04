Сборная России повторила антирекорд, сохранив 61-е место в рейтинге ФИФА

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Москва, 4 мая. Национальная команда России по футболу осталась на 61-й строчке в обновленном рейтинге Международной федерации футбола. Об этом говорится на официальном сайте ФИФА.

Футбольная сборная Станислава Черчесова имеет всего 561 очко, пропуская вперед сборные Узбекистана, Венесуэлы, Украины и Панамы.

Отмечается, что первая тройка команд мира не претерпела изменений. На первом место по-прежнему остается Бразилия, имея в своем активе 1672 очка. Второе и третье места занимают Аргентина и Германия, на счету которых 1603 и 1464 баллов соответственно.

Добавим, что этот результат является повторением антирекорда футбольной сборной России.