Задержанному в Польше байкеру Логинову запретили въезд в страны Шенгена

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Варшава, 4 мая. Задержанному в Польше во время мотопробега и выдворенному затем в Россию байкеру Николаю Логинову, аннулировали визу, запретив въезд в страны Шенгена сроком на 5 лет, сообщили в польском клубе «Ночные волки».

Байкера Николая Логинова лишили возможности посещать страны Шенгенского соглашения сроком на пять лет. Такое решение было принято после того, как россиянина выдворили из Польши обратно на родину.

«Главное, что он не арестован. Николаю активно помогал российский консул», — прокомментировал ситуацию руководитель польского отделения клуба «Ночные волки» Дариуш Качмарчик, его слова приводит РИА Новости. Мотоцикл, который остается на территории Польши, будет доставлен в Россию. Напомним, что байкер был задержан во время патриотичного мотопробега «Дороги победы — на Берлин».