Рука на пульсе регионов: в ОНФ рассказали, как соблюдаются майские указы президента

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Президент России Владимир Путин провел в Кремле совместное заседание Госсовета РФ и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ. За этими важными словами скрываются «майские указы» президента — в этом году им исполняется пять лет. Срок их действия, как известно, ограничен до 2018–2020 года. По некоторым из них сегодня подвели итоги. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Одно окно и время ожидания

Мониторинг исполнения «майских указов» ведут представители ОНФ (Общероссийский народный фронт). Они держат на контроле 179 поручений. Согласно статистике, из них к настоящему времени исполнены 35. 44 не исполнены вовсе, а 100 исполнены частично или требуют доработки. В ходе заседания, после главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, представитель ОНФ выступил с резким докладом, в котором рассказал о существующих проблемах при выполнении «майских указов».

Одним из акцентов доклада стало исполнение поручения президента о доступе граждан к получению госуслуг по принципу «одного окна». Сейчас действительно большинство жителей в регионах страны могут получить эти услуги в МФЦ. Это большая заслуга органов власти — да и население довольно. Но при этом есть над чем работать: активисты отмечают, что в отдельных МФЦ представлено менее половины обязательных услуг, а время ожидания в некоторых центрах остается на уровне 30-40 минут. Этим активно пользуются некоторые граждане, продавая места в очереди или талоны от тысячи до пяти тысяч рублей. Очевидно, что регионы с благими поручениями справились не до конца, но работа по исправлению этих недостатков ведется.

Новое аварийное жилье

Согласно докладу, после начала мониторинговой работы активисты ОНФ выявили случаи жилья низкого качества. Зачастую оно было хуже аварийного — в квартирах стоял жуткий ход, на стенах были видны трещины и следы плесени, а канализация не работала. Такие объекты даже получили название «новое аварийное жилье». В период с 2014 по 2016 год активисты выявили более 100 таких домов в 27 регионах. На сегодня в 57 домах проблемы решены: людей переселили в новое жилье или отремонтировали здания.

Активисты находили и так называемые «дома-призраки», рассказал представитель ОНФ. В документах они проходили как построенные и сданные в эксплуатацию, но на деле оказывались еще в процессе строительства, а то и вовсе отсутствовали по адресам.

Вместе с тем никто не отрицает: качество жилья в нашей стране становится лучше. Продление программы переселения пришлось людям по душе, но при этом есть проблема ее завершения. Власти установили крайний срок — 1 сентября. Можно ожидать, что некоторые регионы не будут успевать к дедлайну и начнут закупать некачественное жилье на вторичном рынке. Или, что даже хуже, в спешке принимать дома, не пригодные для проживания.

Как рассказали в ОНФ, вопиющий случай произошел в Республике Коми. В селе Ношуль переселенцам взамен аварийного жилья купили квартиры в старых деревянных домах. Понятно, что те переезжать отказались. Теперь их пытаются насильно выселить через суд. Понятно, что должностные лица в итоге будут наказаны.

Ясно и другое: масштабная программа по переселению не имеет аналогов в мире, но нужно вести ее под особенным контролем. Иногда помогают самые кардинальные меры. В тех регионах, которые откровенно провалили задачу, произошла смена губернаторов. Новые кадры способны ставить более высокие цели своим подчиненным и стимулировать работу по нужным направлениям.

НОК пока не смог

Власти предпринимали значительные усилия, но система независимой оценки качества (НОК) пока так и не стала эффективным механизмом повышения качества услуг.

Анализ активистов ОНФ показал, что оценка необъективна и не отражает мнение граждан, зачастую она просто завышена. За примерами далеко ходить не надо. В детском саду №60 в Магадане сбежал ребенок трех лет, а там даже не заметили его отсутствия. Вечером за ним пришла мама, начался переполох. При этом учреждение имеет оценку «отлично». Та же история и с Якутским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Жильцу интерната не открыли дверь ночью и он скончался от переохлаждения на ступенях. А ведь тут тоже была отличная оценка...

Кроме того, система НОК не является независимой, отмечают в ОНФ. 2619 региональных операторов НОК (а это 80%) — бюджетные организации, а не независимые операторы. Получается, что одна бюджетная организация проверяет другую, причем часто подведомственную. Итоги проверки можно прогнозировать заранее.

Активисты ОНФ настаивают и на том, что система НОК не приводит к улучшению качества работы учреждений. В 84% случаев проверка не имеет логического конца и не содержит смысловых рекомендаций. В Рязанской области, например, 550 организаций получили одинаковые рекомендации общего характера — причем слово в слово. В Кабардино-Балкарской Республике 27 организаций здравоохранения получили в качестве рекомендаций только компьютерные знаки-звездочки. Надеемся, что это были не зашифрованные нецензурные слова.

ОНФ предлагает исключить связь организаций в ходе проверки НОК, упростить анкеты для заполнения граждан и интегрировать НОК в систему контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, необходимо объединение на единой платформе систем обратной связи с населением (это «Ваш контроль» в МФЦ, Госуслуги и прочее).

Словом, работы непочатый край и активисты продолжат работу над поручениями. В конечном счете, они смогут повысить качество жизни людей не на бумаге, а в действительности. Важно лишь не останавливать мониторинг и держать руку на пульсе регионов.