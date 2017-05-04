Курды отбили нападение ИГ к востоку от Табки, уничтожено более 50 террористов

В закладки

Скопировать

Дамаск, 4 мая. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* ранним утром попробовали прорвать позиции курдских вооруженных формирований в окрестностях сирийского города Табка. В ходе ожесточенной схватки за населенные пункты Сафсафах и Сахл аль-Хешаб были уничтожены 53 террориста ИГИЛ*.

Схватки в двух населенных пунктах, начавшиеся около 5.30 в среду, продолжались до полуночи и стихли только с приближением утра четверга. Нападение на Сафсафах было отбито, однако в Сахл аль-Хешаб террористы продолжают попытки прорваться к курдским позициям, привлекая подкрепления.

Кроме того, по данным курдского командования, схватки продолжаются в городских районах Авваль, Тани и Салис.

* Организация запрещена на территории РФ.