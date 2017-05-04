Новости США: образование от Трампа, тошнота Коми и провал Клинтон, пощечина журналисту и Обама-центр

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США, 4 мая. Президент Дональд Трамп реформирует систему образования и налогообложения, в Чикаго могут перекрыть важную магистраль ради строительства Обама-центра, директор ФБР Джеймс Коми рассказал Сенату США о тошноте и о Хиллари Клинтон. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Законодательные инициативы Трампа

Президент США Дональд Трамп в четверг планирует ослабить влияние правил, запрещающих освобожденным от уплаты налогов церквям принимать участие в политике, сообщает The Washington Post. Тем самым Трамп пытается упростить для таких церквей возможность поддержки кандидатов.

Замена и отмена Obamacare

Республиканцы заявили, что у них есть «достаточно голосов», чтобы провести закон об отмене и замене программы здравоохранения Obamacare, после внесения в бюджет законопроекта, выделяющего 8 миллиардов долларов на покрытие страховых расходов, сообщает The New York Times. «У нас достаточно голосов, — заявил в среду вечером представитель Калифорнии Кевин Маккарти, лидер большинства в Палате представителей Кнгресса США. — Это пройдет». Прорыв произошел благодаря поправке, добавляющей 8 миллиардов долларов на покрытие расходов, предложенной представителем от Мичигана Фредом Аптоном при поддержке представителя Миссури Билли Лонга.

Тошнота Коми и аполитичное ФБР

Директор ФБР Джеймс Коми, защищая себя перед сенатской комиссией, заявил, что чувствует «легкую тошноту» из-за того, что некоторые его решения о расследовании в отношении Хиллари Клинтон могли повлиять на исход выборов, сообщает The Washington Post. Однако Коми ничуть не сожалеет о принятых им решениях. Комиссия допрашивала Коми около четырех часов. В процессе допроса директор ФБР подчеркнул, что бюро всегда было выше политической борьбы, даже когда следователям пришлось заниматься допросом и проверкой старших помощников кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий.

Борьба с городами-убежищами

Законопроект, направленный на борьбу с нелегальной иммиграцией, прошел слушания и отправлен на подписание, сообщает Houston CHR Onicle. Борьба Дональда Трампа с городами-убежищами вступает в новую фазу: теперь у полиции будет больше полномочий для выявления нелегалов. Прогрессивные и либеральные группы намерены обжаловать законопроект сразу же после его подписания.

Образовательные реформы

Глава Белого дома призвал Конгресс США к совместной работе над созданием более доступной системы образования, сообщает RealClear Politics. На данный момент существует лишь одна программа, которая финансирует малоимущие семьи, позволяя детям из таких семей ходить в частные школы.

Строительство Центра Обамы

Барак и Мишель Обама представили проект Президентского Центра Обамы в Джексон-Парке в Чикаго, сообщает Chicago Tribune. Из планируемых трех зданий настоящим архитектурным украшением станет музей. Однако для постройки комплекса необходимо закрыть подъездной путь Корнелл Драйв, по которому каждый день ездят тысячи человек.

Полиция и преступники

Министерство юстиции США оправдало полицейских из Батон-Руж, штат Луизиана, обвинявшихся в смерти афроамериканца Элтона Стерлинга, сообщает CNN. 5 июля 2016 он был убит при задержании. В мужчину стреляли в тот момент, когда он, удерживаемый двумя полицейскими, лежал на полу. Несмотря на то, что Стерлинг был вооружен, служба новостей CNN задается вопросом, собирался ли погибший действительно использовать оружие. Эти события привели к протестам и запросам в Минюст США провести расследование и выяснить, были ли нарушены права погибшего. По итогам расследования полицейских оправдали.

Сешнс, Ку-клукс-клан и «женщины за мир»

Три женщины из организации «Code Pink» (активисты, выступающие под лозунгом «Женщины за Мир»), участвовавшие в протестах против назначения Джеффа Сешнса на пост генпрокурора, были арестованы, сообщает The New York Times. Теперь им грозит до 12 месяцев тюрьмы и/или штраф размером в 2 тысячи долларов. Одна из женщин издала громкий смех во время церемонии назначения Сешнса на должность, а две других протестовали в костюмах Ку-клукс-клана.

Пощечина журналисту

Журналист Натаниэль Герц заявил, что член Сената штата Аляска Дэвид Уилсон дал ему пощечину во время интервью, сообщает ADN. Ранее Герц писал статью об одном из законопроектов, представленных Уилсоном, который должен был прекратить финансирование некоторых социальных программ.

Иракский беспредел

Американская компания, отвечавшая за безопасность военной базы в Ираке, закрывала глаза на многие преступления, которые совершались на ее территории, сообщает Los Angeles Times. Незаконная торговля алкоголем, кражи, нарушения безопасности и даже торговля людьми и проституция — вот список того, что происходило прямо в расположении базы.