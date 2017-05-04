Не смог подтвердить цель поездки: российского байкера не пустили на Украину

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Киев, 4 мая. Сотрудники погранслужбы Украины не пустили в страну байкера из России. Как говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, россиянин намеревался пересечь госграницу Украины в пункте пропуска «Новые Яриловичи».

Согласно приведенным данным, байкер не смог подтвердить цели своей поездки на Украину, что и стало причиной отказа во въезде. Так, россиянин заявил, что направляется к товарищу в Ивано-Франковск, при этом фамилию и адрес проживания байкер так и не смог указать. Кроме того, пограничники досмотрели личные вещи россиянина и обнаружили камуфлированную одежду без опознавательных знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники пограничной охраны Польши конвоировали члена мотоклуба «Ночные волки» россиянина Николая Логинова до границы с Калининградской областью и передали российским пограничникам.