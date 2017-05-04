Жительницу Татарстана зарезали, завернули в пакет и утопили

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Заинск, 4 мая. Сегодня на берегу водохранилища у города Заинска в Татарстане обнаружено тело молодой женщины. При осмотре эксперты определили, что она погибла от ножевых ранений. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

На страшную находку наткнулись местные рыбаки. На виде женщине 20-25 лет. Ее тело было завернуто в полиэтиленовый пакет. Эксперты предварительно установили, что в воде убитая находилась не менее недели. Сейчас ее останки направлены на экспертизу. Следователь устанавливает личность женщины, ведутся поиски убийцы.