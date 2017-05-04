Ирак: жертвами авиаудара коалиции близ Мосула стали более 10 мирных жителей

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Багдад, 4 мая. Авиаудар, который нанесли силы международной коалиции во главе с США, унес жизни свыше 10 мирных жителей. Как сообщают иракские СМИ, под огонь боевых самолетов попало небольшое селение, которое располагается к северо-западу от Мосула. Журналисты утверждают, что погибли по меньшей мере 11 человек. Все они являются членами одной семьи.

Добавим, что официальные источники пока не дали комментарии по поводу произошедшего.

Напомним, в октябре прошлого года был дан старт операции по освобождению Мосула, захваченного боевиками ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая организация). В результате к концу января удалось отбить у террористов восточную часть города. Спустя несколько недель операция вошла во вторую стадию по очистке западных районов.

* Организация запрещена на территории РФ.