Эксперт назвал цель визита Меркель в Сочи

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Москва, 4 мая. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи обусловлен желанием не терять контакт с руководством Российской Федерации. Об этом сегодня заявил доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

По словам политолога, важен сам факт визита, поскольку отношения между Россией и Европейским союзом на сегодняшний день переживают не самые лучше времена, а контактов на высшем уровне крайне мало.

Эксперт напомнил, что на прошедшей между Путиным и Меркель встречей обсуждались достаточно предсказуемые вопросы, связанные с урегулированием в Сирии, отметив, что у сторон совершенно разные стороны на решение данной проблемы, сообщает «Свободная пресса».

«Обсуждались и внутренние события в России, которые сейчас волнуют Запад», — отметил он.

Тэвдой-Бурмули также отметил, что перед Меркель стояла задача оценить текущее отношение российской политики.