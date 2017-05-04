Жительница Новосибирска обнаружила в своей квартире ядовитую змею

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Новосибирск, 4 мая. Жительница Новосибирска обнаружила в своей квартире змею, когда пришла домой с работы. Предположительно, животное было ядовитым.

Девушка позвонила в городскую аварийно-спасательную службу накануне поздно вечером. По ее словам, в квартире она обнаружила змею, когда вернулась домой с работы. Надев средства защиты, спасатели выманили змею в коридор, чтобы она не укусила хозяйку квартиры.

«Затем Спасатели МАСС упаковали змею в пакет и отвезли в Новосибирский Зоопарк, — передает «Аргументы и факты». — Сотрудники зоопарка, осмотрев змею, сделали заключение, что она предположительно ядовитая, но более точно они могут сказать после установления породы змеи».

Как змея попала в квартиру девушки, остается загадкой.

Накануне житель Серова наткнулся на крупную черную змею в одном из районов города, передает Ura.Ru.