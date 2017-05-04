Динамичная подсветка украсит более 50 зданий в Москве в честь Дня Победы

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Москва, 4 мая. В честь Дня Победы в Москве динамическая подсветка украсит более чем 50 зданий в Москве, сообщили в столичной мэрии.

Москвичи и гости российской столицы увидят подсвеченные в цвета георгиевской ленты и российского триколора здания на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. Красивая подсветка украсит здания на проспекте Мира и Ленинском проспекте, Новом Арбате и Большой Полянке.

Включать праздничную подсветку будут вечером, с 5 по 9 мая, информирует «Вечерняя Москва». Специальная иллюминация окутает Крымский и Патриарший мост, будет на развязках МКАД с Ярославским, Ленинградским, Рублевским, Можайским, Варшавским шоссе и Ленинским проспектом.

На домах-книжках на Новом Арбате в честь великого праздника покажут цифровое шоу. Это будут видеооткрытки с Вечным огнем, цветками вишни и надписью «9 Мая». Трансляции будут проводиться по вечерам с 5 по 9 мая, отметили в мэрии.