Российский смартфон взорвался в руках жителя Урала

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Екатеринбург, 4 мая. Житель Екатеринбурга получил ожоги после того, как в его руках взорвался отечественный смартфон Dexp. По словам жены потерпевшего, хлопок раздался, когда телефон находился на зарядке.

«Во время возгорания от него отлетела задняя крышка вместе с чехлом, а сам смарт, ведомый неуправляемой энергией, залетел в угол под кровать, где благополучно загорелся. В этот момент я схватила одеяло и, накрыв им телефон, потушила пламя», — написала она на одном из интернет-порталов.

Женщина добавила, что после инцидента у ее мужа остались ожоги на животе. Однако последствия могли бы быть еще печальнее, если бы телефон взорвался несколькими минутами позже, когда супруги уже легли бы спать. «Ночью смартфон обычно лежит в изголовье, прямо над нашими головами», — добавила автор поста.

Как сообщает URA.RU, основанная во Владивостоке компания Dexp производит компьютерную и цифровую технику.