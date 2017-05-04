Минтранс РФ подготовил приказ о запрете полетов во время Кубка конфедераций

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Москва, 4 мая. Минтранс РФ подготовил приказ по зонам ограничения и запрета полетов во время проведения в России Кубка конфедераций. Сейчас документ находится на подписи у главы министерства Максима Соколова.

В соответствии с документом, всего на это время будут введены две зоны запрета и две зоны ограничения. Запрет распространится на Казань и Сочи, а ограничение – на Санкт-Петербург и Москву.

В двух столицах запретные зоны существуют постоянно, поэтому их просто увеличивают до 110 километров. К приказу будет приложен список, согласно которому запрет и ограничения не будут действовать на ряд видов воздушного транспорта. Прежде всего, это авиация, связанная с чрезвычайными ситуациями, на нее действие приказа распространятся не будет. Исключение также составит гражданская авиация, выполняющая регулярные рейсы. Все они будут выполняться по расписанию. И, наконец, третьим исключением станут литерные борта, на которых летают члены правительств и главы государств.

А вот авиация общего назначения, частные самолеты, самолеты ДОСААФ и аэроклубов под запрет попадают. Но опять же, чтобы не срывать график учебно-тренировочных полетов, существует лазейка. Аэроклубы, владельцы частных самолетов. Представители клубов ДОСААФ могут получить специальное разрешение у межведомственного штаба обеспечения безопасности.