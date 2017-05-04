Генпрокуратура Украины готовит для Януковича высшую меру наказания

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Киев, 4 мая. Прокурор Виктор Кравченко заявил, что обвинение в суде будет требовать пожизненного лишения свободы для обвиняемого в государственной измене бывшего украинского президента Виктора Януковича.

По словам Кравченко, это будет наивысшей степенью наказания. Сторона обвинения будет ходатайствовать только о наивысшей мере наказания, потому как обвиняемый не признал свою виновность во время досудебного расследования, добавил прокурор.

Ранее сообщалось, что Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном заседании по уголовному делу в отношении Януковича, обвиняемого в госизмене, до 10.00 18 мая. При этом адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк исключил возможность его личного участия в судебном процессе по делу о госизмене.