Стало известно, сколько Москва выделила на программу реновации жилья

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Москва, 4 мая. Столичный градоначальник Сергей Собянин подписал закон, согласно которому вносятся изменения в бюджет Москвы на 2017 год, позволяющие увеличить расходы на 96,5 млрд рублей для подготовки осуществления программы реновации устаревшего жилого фонда.

Отмечается, что данная денежная сумма предназначена на выполнение подготовительных процедур для реновации жилого фонда. Деньги будут нужны на формирование земельных участков для возведения новых домов, а также на подготовку дополнительных площадок для строительства «стартовых» домов для переселения, сообщает «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что годовые траты московского бюджета теперь впервые превысят отметку в 2 трлн рублей и составят 2 трлн 73 млрд рублей.