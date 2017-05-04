Встреча Путина и Эрдогана: без России Турция не в силах справиться с проблемами

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Встреча президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, прошедшая в Сочи, принесла двоякий результат. С одной стороны, на встрече были решены многие политические вопросы и сняты ограничения в торговле между двумя странами. С другой стороны, болезненный для Турции вопрос сирийских курдов и запрета импорта турецких овощей в Россию так и не был решен.

Куда пойдет «султанат Эрдогана»?

Переговоры президентов оказались первыми на высшем уровне для лидеров двух стран после прошедшего недавно в Турции референдума о поправках к конституции, на котором сторонники Эрдогана смогли одержать зыбкую победу над противниками расширения полномочий президентской власти.

Конечно, формально Эргодан приехал в Сочи как победитель в этой квазигражданской войне, не утихающей в Турции с момента неудачной попытки государственного переворота. «Султану Реджепу», согласно новой редакции конституции, теперь можно править еще 10 лет, причем делать это в гораздо более комфортной конфигурации государственной власти, завязанной на фигуру первого лица.

Однако, при замыкании значительных полномочий вокруг президента, перед Эргоданом теперь встает весьма неприятная перспектива. Дело в том, что победа на референдуме была фактически куплена у электората популистскими заявлениями о неизбежном процветании Турции под чутким правлением «сильной руки», которая сможет решить все внутренние и внешнеполитические проблемы страны. А вот как их решать, Анкаре пока не до конца понятно, ведь многое тут зависит вовсе не от Эрдогана.

В силу этого, прошедшая встреча в Сочи была критически важна для турецкого президента, от которого требовалось продемонстрировать собственному народу способность к решению важнейших проблем. К ним относятся испорченные самим Эрдоганом в ноябре 2015 года взаимоотношения с Россией (сбитый в Сирии российский бомбардировщик Су-24 и последующие санкции Москвы), а также крайне сложная ситуация с сирийскими курдами, для выправления которой Эрдогану критически важна помощь Владимира Путина.

И вот тут, по итогам встречи, можно констатировать, что Эрдогану пока что пришлось пойти на значительные уступки, получив в ответ, по сути, лишь «дорожную карту» российско-турецкого урегулирования и решения курдской проблемы.

Утром — пшеницу, вечером — помидоры

Потери Турции от политического авантюризма Эрдогана неожиданно оказались весьма значительными. Достаточно сказать, что в 2015 году на тривиальных помидорах Турция зарабатывала более 280 миллионов долларов в год, поставляя около 53% от всего импорта томатов в Россию.

Утрата такого емкого рынка оказалась крайне болезненной для Турции и, в особенности, для «корневого» электората Эрдогана — жителей сельской местности и небольших городов, многие из которых живут за счет сельского хозяйства.

В Евросоюзе и в других странах спрос на турецкую сельхозпродукцию невелик и, более того, ограничен массой запретительных норм, так что 2016 год воистину стал «черным» для сельхозпроизводителей Турции. Столь же мрачным обещает быть и год 2017.

Попыткой воздействовать на российскую позицию стало недавнее введение Турцией ответных запретительных мер на импорт российской сельхозпродукции — пшеницы, шрота и ряда других товарных позиций. Но, как показал краткий период действия этих запретов, на российские сельхозтовары достаточно быстро нашелся другой покупатель — поэтому речь шла, в отличие от скоропортящихся помидоров, лишь о небольших финансовых потерях Москвы от переориентации на другие рынки.

Вот почему вчерашние переговоры «о помидорах» протекали весьма непросто и завершились, по сути, односторонними уступками Эрдогана. Турецкому лидеру было прозрачно объяснено, что выращивание томатов в России сопряжено с массой долгосрочных инвестиций. Во многих российских регионах, в отличие от теплой и солнечной Турции, помидоры растут только в условиях тепличных хозяйств. Такие инвестиции были вложены российскими компаниями за время действия помидорного эмбарго — и теперь их требуется «отбить».

В силу этого позиция Путина на переговорах была однозначна: сначала Турция безусловно снимает все ограничения на импорт российской сельхозпродукции, а затем Россия поэтапно и постепенно отменяет запрет на импорт турецкой сельхозпродукции, учитывая возврат таких масштабных инвестиций в тепличное хозяйство.

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович детально пояснил суть этих договоренностей:

«Все индивидуальные ограничения сторон снимаются. Есть нюансы по срокам, когда что делать: что-то можно решить за один день, что-то за неделю, а что-то за месяц. Но в целом все ограничения, кроме общего визового режима и специальных договоренностей по томатам, которых еще предстоит достигнуть, снимаются. Договоренности включают и зерно».

Кроме того, Дворкович сообщил, что ограничения по томатам продлятся еще в течение трех-пяти лет, но будут гибкими, учитывая сезонность производства этого овоща в России.

Курды и Сирия

Вторым важнейшим блоком в российско-турецких переговорах на высшем уровне был посвящен Сирии и сирийским курдам. Турецкие усилия последних двух лет, да и вся политика Анкары после начала гражданской войны в соседней арабской стране были направлены на решение сирийского курдского вопроса.

Благодарить за такую «бомбу на заднем дворе» туркам надо прежде всего США, а вот решение курдского вопроса приходится обсуждать с Россией.

Ситуация с сирийскими курдами оказалась для Турции гораздо более сложной, нежели аналогичные проблемы с курдами Ирака. Все дело в том, что в иракском сюжете американцы во времена Джорджа Буша-младшего участвовали впрямую, пойдя на открытую оккупацию страны после свержения режима Саддама Хусейна.

Это обусловило планомерное создание структур курдской автономии (а теперь и квази-государственности) на севере Ирака, где местные курды в целом выстраивают с Турцией пусть и напряженные, но управляемые взаимоотношения.

В случае же с Сирией США во времена Барака Обамы пошли на непрямое участие в конфликте, во многом опираясь не на свои вооруженные силы, которые решено было поберечь, а на создание «туземных» формирований, обильно снабжаемых деньгами, советниками и оружием по линии ЦРУ и Пентагона. Такой подход неизбежно вызвал к жизни совсем другой вариант курдской «государственности», дикий и неуправляемый.

С приходом в Белый дом Дональда Трампа политика США по отношению к проблеме курдов не поменялась — курдские вооруженные формирования критически важны для Вашингтона в планах по освобождению сирийской Ракки от джихадистов «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещенная в РФ). В силу этого, Турция получает неуправляемый — или, точнее, плохо управляемый из Вашингтона — курдский анклав на своих границах.

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В попытке обеспечить свои южные рубежи Турция предприняла масштабное наступление на курдские районы, создав в 2016–17 годах, в результате крупной по задействованным силам, но невнятной по результатам операции «Евфратский щит», буферную зону между двумя курдскими регионами — Африном и Рожавой. После многомесячного топтания возле северной границы Сирии протурецкие боевики оказались заперты между двумя курдскими регионами, с юга ограниченные подразделениями сирийской армии Башара Асада. По сути, «Евфратский щит» провалился, так и не достигнув своих результатов.

В силу этого, критическим фактором для Эрдогана в курдском вопросе снова оказалась Россия и хорошие взаимоотношения с Путиным. В сложившемся «северосирийском пасьянсе» Россия имеет критическое влияние на две компоненты — Асада и курдов провинции Африн, где недавно были размещены сирийские и российские подразделения. В случае, если Эрдоган сможет договориться с Россией по поводу Африна и обеспечить там построение курдской автономии по образу Иракского Курдистана, половина его проблем будет решена — и в этом случае останется только вопрос контролируемой американцами, но неуправляемой Рожавы.

Можно предположить, что такое решение было предложено российской стороной в качестве возможного компромисса для Турции. Понятным образом, такой сирийско-российский контроль над мятежным Африном подразумевает сразу два неприятных, но неизбежных ограничения для Анкары в сирийском вопросе — режим Асада считается легитимным вплоть до конца сирийского урегулирования (и может быть сменен только в результате послевоенных выборов), а афринские курды уходят «под крыло» Дамаска и Москвы — взамен на лояльность по отношению к Турции, хотя бы по варианту курдов Ирака.

Насколько эта схема жизнеспособна — покажет время. Однако, судя по всему, как и в случае с помидорами, выбор Эрдогана тут невелик — как ясно дал понять Кремль, Турции нечего предложить в сирийском вопросе в обмен на Асада и курдов, так что торговаться тут не о чем.

Впрочем, нельзя исключать из виду еще одного игрока на сирийском поле — умеренную оппозицию. Если нынешние «умеренные» и стоящий за ними Вашингтон сумеют напрямую договориться с сирийскими курдами и примутся действовать сообща, то Асад может потерять очень многое. В этом случае наиболее вероятным вариантом сирийского будущего окажется уже не только раздел страны на три части (а в случае неспособности победить террористов ИГ*, то и на четыре), но и уход Асада с политической сцены, со всеми вытекающими последствиями для поддерживающей его стороны.

Без России Турции — никак…

В список обсуждавшихся на встрече моментов ожидаемо попали и другие вопросы российско-турецкого сотрудничества. Так, стороны подтвердили, что Россия продолжает строительство атомной станции «Аккую» на юге Турции, что критично важно для турецкой энергетики и для все того же «корневого» электората Эрдогана, который пока что платит за электроэнергию по высокому тарифу.

По словам Путина, общий объем российских инвестиций в проект «Аккую» составляет 22 миллиарда долларов. В итоге турецкой атомной станцией, кстати, будет владеть Россия, что создает немалый рычаг воздействия на поведение Анкары в будущем.

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Кроме этого, однозначно важного для Турции вопроса об энергетической независимости, было решено отменить взаимные ограничительные меры в таких сферах, как строительство, текстиль, услуги, использование в России турецкой рабочей силы и так далее.

Также Путин и Эрдоган провели переговоры о поставке в Турцию российской системы ПВО С-400. Было заявлено, что если Анкара готова оплатить этот товар, то Россия не видит препятствий в поставке подобного рода оборонительных военных систем для турецкой армии. Такое сообщение вдвойне интересно в силу того факта, что означает частичную переориентацию Турции на российские стандарты вооружений, хотя страна и продолжает оставаться членом НАТО.

В общем и целом, можно констатировать, что в российско-турецких отношениях произошло значительное потепление. Нерешенным остался только вопрос помидоров и курдов, но тут уже мяч на стороны Анкары. Именно от Эрдогана зависит, будут ли курды мирно растить помидоры и поставлять их вместе с турками в Россию — или же бесконечные торговые и горячие войны будут продолжаться во имя несбыточной мечты турецкого султана.

* Организация запрещена на территории РФ.