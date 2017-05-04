Подпольный цех с фальшивой водкой на 20 млн рублей прикрыли в Сургуте

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Ханты-Мансийск, 4 мая. Полицейские в Сургуте прикрыли цех по производству и розливу контрафактного алкоголя, изъяв партию поддельной водки на сумму свыше 20 млн рублей.

Как сообщили представители регионального УМВД по ХМАО – Югре, всего из цеха изъяли более 90 тысяч бутылок алкогольной продукции, а также около 13,5 тысяч литров спирта. Кроме того, полицейские при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали организаторов и работников цеха.

В момент задержания в помещении работали семеро граждан Таджикистана. Все они находились в России незаконно, четверо уже депортированы по решению суда. Организовали нелегальный бизнес шестеро жителей Сургута.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Один из подозреваемых в организации цеха уже заключен под стражу.

Как сообщало ранее Ура.ру, в России снизилось потребление алкоголя. По данным Минздрава, в прошлом году средний россиянин выпил на пол-литра водки меньше, чем в 2015-м.

