Стали известны подробности о семье, пропавшей по пути на север Ленобласти

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Санкт-Петербург, 4 мая. Стали известны подробности о семье с двумя детьми, пропавшей по дороге из Москвы в Подпорожский район Ленобласти на собственном автомобиле.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, пропавшая семья была известна своей приверженностью к нестандартным видам досуга. Известно, что члены семьи практикуют вегетарианство и неоднократно жили в так называемых экопоселениях, где собираются приверженцы жизни на лоне природы, связанной с отказом от благ цивилизации. Неизвестно, было ли подобное экопоселение целью их пути.

Напомним, ранее стало известно, о пропаже четырех человек, которые направились на север Ленинградской области из Москвы.