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Алеппо, 4 мая. В сотнях школ Сирийской арабской республики одним из главных предметов является русский язык.

Российские военные продолжают миротворческую операцию на территории Сирии, ежедневно жители САР получают тонны гуманитарных грузов, включающих продовольствие, питьевую воду, медикаменты и одежду. Юные сирийцы получают сладости, игрушки и школьные принадлежности.

В сотнях сирийских школ дети с удовольствием изучают русский язык. Многие ученики рассказывают, что уже бегло разговаривают по-русски и без труда пишут слева направо. Некоторые даже успели завести себе друзей в социальных сетях России.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что в Алеппо начался строительный бум, возводится новая больница и восстанавливается крупнейший туристический комплекс.