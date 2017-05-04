Закон об ограничении денежных переводов на Украину вступил в силу в России

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Москва, 4 мая. Закон об ограничении денежных переводов на территорию иностранных государств вступил в силу сегодня. Он затронет те финансовые операции, которые совершаются без открытия счета в банке. Таким образом Москва отреагировала на решение Киева о запрете на Украине использования российских платежных систем, который был введен в октябре 2016 года. В документе прописано, что перечислять деньги экспресс-переводом невозможно в те государства, которые отказались от систем РФ. Таким образом, Украина попадает под эти нормы.

«Экспресс-переводы в основном касаются украинцев, которых миллионы. По разным данным, до 6 млн украинцев работают на территории России, и они пользовались этими возможностями, чтобы переводить средства из России на Украину», — цитирует ТАСС председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Депутат подчеркнул справедливость подобных мер, ставших ответом на действие украинских властей. Перечислить деньги на Украину можно будет обычным банковским переводом.