Человек-функция: сможет ли Маккейн «наказать» Россию санкциями

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Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что он и его коллеги собираются искать «другие пути» для введения новых санкций против Российской Федерации. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о стремлении Маккейна ввести очередные антироссийские санкции.

Таким образом Маккейн отреагировал на слова сенатора из Комитета по международным делам Боба Коркера, который исключил новые ограничительные меры против Российской Федерации до появления итогов расследования о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в Соединенных Штатах. Маккейн отметил, что они будут искать другие варианты воздействия на Россию.

Маккейн и сенатор Линдси Грэм участвовали в разработке законопроекта, который подразумевает систематизацию уже существующих санкций против Российской Федерации, а также введение новых. По сообщениям американских СМИ, после того, как Коркер огласил решение комитета не вводить антироссийские санкции, «ястребы были в ярости». Разочарованные сенаторы подвергли своих коллег жесткой критике.

Как пояснил ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в политике разных стран, будь то США или Россия, всегда будут люди-функции, которые повторяют одни и те же тезисы, похожие на «идею-фикс», в течение десятилетий, невзирая на изменяющиеся внешние условия. К таким людям-функциям относятся республиканцы-«ястребы» Джон Маккейн и Линдси Грэм. Эти сенаторы всегда выступали и будут выступать за более жесткую линию Вашингтона в отношении Москвы, а когда такая жесткая линия действительно ведется, все равно критикуют Белый дом за излишнюю мягкость.

«Республиканская и Демократическая партии США расходятся по большинству ключевых вопросов внутренней и внешней политики. Однако иногда они все-таки приходят к консенсусу. Один из таких внешнеполитических консенсусов — необходимость противостоять России, чего бы она ни делала. Усиливает свою армию — надо противостоять, признала крымский референдум и вернула полуостров в свой состав — надо противостоять, помогает сирийскому президенту справиться с террористами — надо противостоять, и так далее. С русской точки зрения, все это кажется полной чепухой. США находятся на другом полушарии, поэтому их меньше всего должно заботить, чем занимается Россия. Однако в Америке идея своей собственной особой миссии, роли лидера «свободного мира» — это тоже консенсус, поэтому американским политикам есть дело до абсолютно всего, что происходит в ключевых точках планеты. А Евразия и большой Ближний Восток, безусловно, относятся к таким ключевым территориям», — считает Станислав Бышок.

По мнению эксперта, несмотря на наличие в американских и, до некоторой степени, европейских элитах сложившегося антироссийского консенсуса, в деталях есть существенные расхождения. Россию, помимо всех прочих, реальных или мнимых, грехов, обвиняют в том, что она вмешалась в президентские выборы в США осенью прошлого года.

«Лично я весьма скептически отношусь к этим обвинениям: учитывая 300-миллионное население США и специфическую систему выборщиков, не говоря уже о напряженной предвыборной гонке. Неясно, как, даже чисто технически, Москва могла там на что-то повлиять и, тем более, убедить десятки миллионов избирателей голосовать тем или иным образом. Но дело в другом. Дело в том, что, дальше «раскручивая» эту историю, республиканцы фактически подрывают легитимность своего собственного президента Дональда Трампа, выдвигавшегося от Республиканской партии. Поддержание именно этого аспекта антироссийского консенсуса в конечном итоге ударит по самим республиканцам, которым и так стоило большого труда победить на президентских выборах. Таким образом, призывы к более жесткой политике в отношении Москвы в США вряд ли станут звучать реже, однако конкретно обвинения в адрес Кремля в том, что это именно он «выбрал» Трампа, очевидно, не будут иметь большой поддержки со стороны большинства республиканцев», — резюмировал Станислав Бышок.

Политолог Антон Хащенко ранее высказал газете «Известия» мнение о том, почему в российско-американских отношениях все не так плохо, как кажется на первый взгляд. По его словам, в настоящий момент идет сложная и ювелирная работа, конечная цель которой — потепление российско-американских отношений.