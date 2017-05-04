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Ученые поделились секретом правильного завтрака для желающих похудеть

Ученые поделились секретом правильного завтрака для желающих похудеть

14:38  4 Мая 2017
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Ученые поделились секретом правильного завтрака для желающих похудеть

Лондон, 4 мая. Ученые заявили, что необходимо завтракать стоя и есть из квадратной тарелки, чтобы сбросить лишний вес. К такому выводу пришли специалисты Оксфордского университета.

Диетологи констатировали, что завтракать нужно кашей. Кроме того, она должна быть подана в квадратной тарелке. По мнению ученых, именно такая форма посуды помогает человеку быстрее ощутить сытость.

Любопытно, что британские специалисты также посоветовали завтракать стоя: так, по их мнению, скорее приходит насыщение. Также диетологи заметили, что худеющим стоит убрать кофе в любых вариациях из утреннего приема пищи.

Ученые поделились секретом правильного завтрака для желающих похудеть

Ранее ученые из Стэнфордского университета рассказали, что в ближайшей перспективе люди перестанут заниматься сексом для продолжения рода.

Катерина Тимошенская
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