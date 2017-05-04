Адвокат Януковича исключил его личное участие в суде по делу о госизмене

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Киев, 4 мая. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк исключил возможность его личного участия в судебном процессе по делу о госизмене. Это невозможно, поскольку Киев не может обеспечить его безопасность, пояснил юрист.

Такие действия украинских властей, по его словам, свидетельствуют о необходимости дистанционного процесса.

Предварительное заседание по делу Януковича о госизмене, на котором решаются процедурные вопросы, началось в Оболонском районном суде Киева в четверг, 4 мая. Ранее сам Янукович заявлял, что примет участие в процессе, если Киев обеспечит его безопасность. Еще одним условием, выдвинутого политиком, было расследование покушения на него.

