Власти Львова назвали «победой» выселение Русского культурного центра

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Львов, 4 мая. Львовские власти сумели добиться претворения в жизнь решения Львовского апелляционного хозяйственного суда от 9 марта о выселении из занимаемых помещений Русского культурного центра в городе. Несмотря на то, что новый инвестор или хозяйствующий субъект для здания по улице Короленко до сих пор не найден, представителей русской культуры на Украине выставили на улицу.

«Победа за нами. Как только мы выселили. Мы это сделали, антиукраинское гнездо во Львове наконец закрыли!» — объявил зампредседателя Львовского областного совета Владимир Гирняк.

В областном совете назвали потенциальных арендаторов. «Он будет передан одной из общественных организаций, связанных с АТО в Донбассе», — сообщает пресс-служба облсовета. Там может быть создан «культурный центр» для вернувшихся из Донбасса военнослужащих ВСУ, центр реабилитационной или юридической помощи для них же, или музей.