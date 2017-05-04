Россиянина с ядовитыми лягушками и змеями задержали в аэропорту Амстердама

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Амстердам, 4 мая. Сотрудники аэропорта «Схипхол» в Амстердаме обнаружили в багаже гражданина России живых ящериц, тараканов, лягушек и змей. Как стало известно, россиянин, который летел в Россию из Бразилии с пересадкой в Амстердаме, был задержан.

Так, мужчина нарушил законодательство о защите животных, поскольку перевозил животных в пластиковых коробках в своем рюкзаке. При этом часть животных, которые были обнаружены в багаже, являются ядовитыми.

По предварительным данным, среди изъятых животных было обнаружено 26 гадюк. Все рептилии были изъяты и переданы на содержание ветеринарной службе, передает агентство «Ридус».

Напомним, ранее сотрудники пограничной охраны Польши конвоировали члена мотоклуба «Ночные волки» россиянина Николая Логинова до границы с Калининградской областью и передали российским пограничникам.