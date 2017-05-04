Сын Луческу опроверг уход отца из «Зенита» и переезд в Турцию

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Санкт-Петербург, 4 мая. Сын главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Рэзван опроверг появившуюся в СМИ информацию о переезде с отцом в Турцию.

Ранее на турецком портале Sporx появилось интервью с наставником греческого «Ксанти» Рэзваном Луческу, который якобы проговорился о появившейся у отца возможности поработать в турецком чемпионате. Сообщалось, что если не случится никаких неожиданностей, тренер «Зенита» переедет в Турцию к следующему сезону.

Как передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», слухи о переезде румынского специалиста в Турцию периодически возникают в прессе. Так, в апреле Луческу сватали в стамбульский «Галатасарай».

Однако сын Луческу уже поспешил опровергнуть информацию о назревающем переезде. «Это неправда, я не обсуждал этот вопрос ни с кем из Турции», – цитирует его Digi Sport.