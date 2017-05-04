Star Wars и Mercedes: концерн выпустит сотню авто «с белой и темной сторонами силы»

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Берлин, 4 мая. Немецкий концерн Mercedes-Benz представил лимитированную серию автомобилей CLA 180 в честь 40-летнего юбилея кинематографической франшизы «Звездные войны». Об этом сообщает Luxurylaunches.

Отмечается, что новинки будут представлены только в Японии.

Планируется, что в данную линейку войдут лишь 120 автомобилей, которые можно будет приобрести в двух цветовых гаммах. Белый Mercedes для тех, кто выбирает светлую сторону силы и черный — для «злодеев».

Под капотом авто находится 1,6-литровый мотор мощностью до 122 лошадиных сил. Примерная стоимость данных авто составит почти 45 тысяч долларов.

Автомобили будут оснащены тематическими аксессуарами и примочками. Так, например, в авто будут коврики с логотипом франшизы и многое другое.