Эрдоган рассказал, как «на 50%» решить сирийскую проблему

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Анкара, 4 мая. Создание зон деэскалации в Сирии наполовину решит сирийскую проблему, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Есть предложение создать зоны деэскалации в Идлибе и еще пяти районах Сирии. Если это будет сделано, то сирийская проблема будет решена на 50 процентов», —приводит слова турецкого лидера издание Hurriyet.

Ранее источник в одной из делегаций на астанинских переговорах по Сирии сообщил, что документ по четырем зонам безопасности в САР почти согласован, сейчас стороны пытаются преодолеть разногласия по одному пункту. Собеседник РИА Новости также выразил надежду, что этот документ подпишут уже сегодня.

По мнению российского президента Владимира Путина, создание зон деэскалации поспособствует укреплению режима прекращения огня в Сирии. Причем такой позиции, как утверждает глава РФ, придерживаются не только в Москве, но и в Анкаре.