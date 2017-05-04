Винни-Пух обокрал жительницу Москвы после фотосессии на Пречистенской набережной

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Москва, 4 мая. Винни-Пух обокрал москвичку средь бела дня. В столичную полицию обратилась жительница Москвы, она написала заявление о краже денежных средств, совершенной персонажем Алана Александра Милна, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Женщина рассказала, что 3 мая на Пречистенской набережной фотографировалась с ростовой куклой Винни-Пуха. После фотосессии она дала ему пять тысяч рублей, медвежонок ушел за сдачей с крупной купюры. Прождав некоторое время и поняв, что он не вернется, москвичка позвонила в полицию. Правоохранители разбираются в произошедшем.