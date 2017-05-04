Ирак: мирный житель погиб во время авианалета ВВС Турции в Дохуке

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Амеди, 4 мая. Правительство Иракского Курдистана сообщает, что во время налета турецких военных самолетов в провинции Дохук погиб мирный житель.

По данным военных источников турецкие ВВС совершили авианалет на позиции «Рабочей партии Курдистана» около города Амеди в районе Рекан. Один из местных жителей в этот момент находился в горах близ деревни Шамки. Во время бомбардировки мужчина погиб, еще один получил ранения.

Отмечается, что Иракский Курдистан находится в непосредственной близости от границы Турции и регулярно подвергается бомбардировкам из-за присутствия на территории отрядов партизан из «Рабочей партии Курдистана» (РПК борется за создание курдской автономии на территории Турции).