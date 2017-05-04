СМИ сообщили об отмене турецких ограничений на ввоз пшеницы из России

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Анкара, 4 мая. Турецкие компании могут возобновить беспошлинный ввоз пшеницы из России, сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

По некоторым данным, Турция отказалась от ограничений импорта пшеницы из России, передает агентство Bloomberg. Теперь турецкие компании вновь смогут возобновить беспошлинный ввоз российской пшеницы.

Накануне лидеры России и Турции договорились об отмене ряда ограничений в торговых отношениях. Однако президент России Владимир Путин подчеркнул, что ограничения по безвизовым поездкам и поставкам турецких томатов в Россию все еще сохраняются. В свою очередь лидер Турции Тайип Эрдоган подчеркнул, что надеется на возвращение поставок томатов в Россию, так как «они вкусные».