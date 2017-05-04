ICAO отреагировала на жалобу российских пилотов на Росавиацию

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Москва, 4 мая. Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что вопросы, связанные с лицензированием пилотов, должны решаться на местном уровне, без вмешательства экспертов со стороны. Такой ответ дал пресс-секретарь организации Энтони Филбин в ответ на опубликованную информацию о петиции, которую направили российские летчики в ICAO с жалобой на действия Росавиации.

Как пишет сегодня «Коммерсантъ», опасения пилотов вызваны риском потерять работу. Они полагают, что в таком положении могут оказаться до четверти их коллег уже в ближайшем будущем. Росавиация собирается приостановить действие лицензий специалистов, которые проходили обучение в частных летных школах.

Ведомство эти меры объясняет множеством обнаруженных нарушений, в том числе и фальсификаций данных о количестве полетов, и подчеркивает, что те пилоты, которые уже лишись своих свидетельств, пытались отстоять свои интересы в суде, но тот лишь подтвердил правомерность действий Росавиации.