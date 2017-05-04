Суперсовременный МС-21 покинул сборочный цех

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В российском небе вскоре может появиться новый гражданский самолет, который составит конкуренцию самым массовым зарубежным моделям — Boeing 737 и Airbus A320.

Речь идет о новейшем российском узкофюзеляжном среднемагистральном самолете МС-21, первый экземпляр которого покинул цех окончательной сборки на Иркутском авиационном заводе («Иркут») и готовится к летным испытаниям.

Это тот самый самолет, на презентации которого летом прошлого года председатель правительства Дмитрий Медведев сказал, не скрывая своего восхищения: «Круто! Что еще можно сказать?!»

«Я от души поздравляю вас с событием, очень важным и для нашей страны, и для всей авиации — с самолетом XXI века. И мы очень гордимся тем, что он создан в нашей стране», — отметил премьер-министр, выступая в ходе первой публичной презентации МС-21, полное название которого «Магистральный самолет XXI века».

А в марте 2017 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что первый полет МС-21 может ориентировочно состояться уже в конце весны 2017 года. Как рассказал Рогозин, в ходе селекторных совещаний с руководством компании «Иркут» он ежедневно получает информацию, что все работы над самолетом идут по плану.

«Точная дата будет определена в момент технической готовности и готовности экипажа», — отметил Рогозин, по словам которого, на данный момент все испытания — и статические, и летные — идут в штатном режиме, и коллегия ВПК ежедневно получает информацию об их выполнении.

О том, что первый экземпляр МС-21 покинул цех окончательной сборки на заводе «Иркут», который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, сообщают «Известия». По информации источника издания, в конце 2018 — начале 2019 первые летные экземпляры МС-21 уже планируется поставить компании «Аэрофлот».

Во время предполетной подготовки МС-21 будет заправлен авиакеросином, также будет проведен прогон двигателей, пройдет тестирование всех систем самолета в различных режимах, а также другие виды испытаний. Скорее всего, этот этап испытаний пройдут в отсутствие прессы, публичная презентация работы машины будет проведена позднее.

После завершения летных испытаний и получения сертификата Росавиации МС-21 должен проступить в серийное производство, после чего машины поступят заказчику. Основным заказчиком новейшего российского среднемагистрального самолета называют крупнейшего российского авиаперевозчика — «Аэрофлот», который, по данным издания, уже заказал 50 таких машин.

Сообщается, что первый МС-21 оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney, однако в дальнейшем производители намерены перейти на отечественный двигатель ПД-14.

МС-21 будет производиться в двух версиях: МС-21-200 (150 посадочных мест) и МС-21-300 (180 посадочных мест). Работы над МС-21 начались в 2008 году, на сегодня портфель заказов, как от российских, так и от зарубежных авиаперевозчиков, составляет 175 машин, по всем из них уже получена частичная предоплата.

Самолет МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Эта модель имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолетов (4,06 м), что создает максимальный комфорт как пассажирам, так и экипажу.

Главный конструктор МС-21 — Константин Попович.

Самолет МС-21 разработан на базе проекта Як-242 ОКБ имени Яковлева. Из особенностей нового самолета, на которые обращают внимание эксперты, наиболее современным и перспективным решением называют крыло, выполненное из полимерных композитных материалов (ПКМ). На сегодня в мире есть только три самолета, у которых крылья выполнены из ПКМ — Boeing B787 Dreamliner, Airbus A350 XWB и Bombardier CSeries.

Как сообщается в открытых источниках, МС-21 не останется единственным в своем классе — в рамках программы создания семейства пассажирских самолетов нового поколения уже разрабатываются модели МС-21-300 (на 160-211 мест) и МС-21-200 (на 130-176 мест).

Впрочем, по мнению критиков, именно то, что пока до создания всей линейки еще достаточно далеко, а МС-21 значительное время будет единственным в своем классе, создает уязвимость проекту, несмотря на всю его новизну и современность.

Как считает авиаэксперт Сергей Крутоусов, пока нельзя полностью исключить, что проект МС-21 не повторит ошибок, допущенных при запуске в производство Sukhoi Superjet 100, который не во всем оправдал возложенные на него ожидания.

«У меня был скепсис и по поводу SSJ 100, и утверждения, что МС-21, заполнит нишу, занятую Boeing 737 и Airbus, тоже пока вызывают у меня сомнения», — отметил он.

По словам эксперта, в данном случае важно именно создание модельного ряда, а не одного, даже суперсовременного самолета.

«Понимаете, Boeing можно победить, создав подобный ряд. С Airbus можно вступить в конкуренцию, если вы создаете подобный ряд. А если вы создадите один самолет, то о конкуренции с этими гигантами говорить пока рано», — отметил эксперт.

Эксклюзивный комментарий от корпорации «Иркут» и мнение по поводу МС-21 руководителя портала «Авиатор.ру» Сергея Мартиросяна читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.