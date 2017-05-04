Страны — гаранты перемирия в Сирии договорились о создании зон деэскалации

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Астана, 4 мая. Представители России, Турции и Ирана достигли консенсуса по пунктам меморандума о зонах деэскалации в Сирийской республике. По словам источника, близкого к переговорам, уже в начале июня может произойти новая встреча по Сирии в астанинском формате.

«Страны — гаранты перемирия в Сирии достигли консенсуса по пунктам меморандума. Работа над документом завершается», — отметил источник, передает ТАСС.

Как сообщала газета «Известия», сирийские оппозиционные силы согласились на реализацию предложения России о создании четырех зон снижения напряженности. В парламенте Сирии также подчеркнули, что именно российские вооруженные силы, а не ООН, должны контролировать зоны. Речь идет о южной части Сирии, Восточной Гуте, городе Хомс и провинции Идлиб.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание зон безопасности в Сирии должно привести к укреплению режима перемирия в стране.