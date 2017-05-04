Петербургский метрополитен принял на работу 107 сотрудников безопасности

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Санкт-Петербург, 4 мая. Петербургский метрополитен нанял 107 сотрудников безопасности в рамках выполнения постановления правительства. Всего кабмин распорядился дополнительно усилить подземку пятью сотнями таких сотрудников.

Как стало известно ФАН, пока поступило 107 заявок, которые были одобрены метрополитеном. Однако в штат эти люди еще не включены, так как по закону кандидатура каждого должна быть согласована с МВД и ФСБ. На согласование уйдет около месяца.

Пока же усиление контроля за пассажиропотоком проводится за счет внутреннего резерва. Для этого на станции выделено дополнительно 230 человек. Приступили в метро и к созданию мобильных групп, сначала их будет порядка трех, затем количество увеличат. Министерство транспорта требует, чтобы такие группы приступили к работе уже с середины июля.