Маразм крепчал: зачем США комитет по противодействию скрытому влиянию России

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Палата представителей Конгресса США вынесет на голосование вопрос о создании межведомственного комитета для противодействия якобы активному скрытому влиянию России в других странах. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Уже известно, что расходы на создание комитета будут вписаны в новый проект американского бюджета. Отмечается, что комиссия будет нацелена на борьбу с «тайным вещанием», «дезинформацией», «манипуляцией СМИ» и «финансированием агентов влияния».

Голосование намечено уже на 5 мая и, в случае создания данного комитета, структура будет обязана предоставлять Конгрессу США ежегодный отчет о проделанной работе и якобы предпринимаемых Москвой попытках оказывать влияние, сообщает Лента.ру.

Доктор юридических наук (США), профессор ВШЭ Александр Домрин в беседе с корреспондентом ФАН, что создание такого «органа» — это «вопиющее нарушение одного из краеугольных принципов международного права, который называется суверенитет».

«Представьте себе, что исполнительная власть одной страны начинает заниматься разведкой в другой стране относительно якобы разведывательных действий другой страны. Единственное, в чем Америка может выиграть — это то, что некоторые страны — вассалы Соединенных Штатов — дадут возможность США заниматься расследованиями на собственной территории. Можно предположить, что это за страны: Прибалтика, Украина, разумеется, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Если я не ошибаюсь, то такого рода инициатива высказывалась еще при Бараке Обаме примерно два года назад. Она касалась якобы финансирования Россией партии Марин Ле Пен. Весьма прискорбно, что это наследие Обамы опять востребовано, но уже при новом президенте США, который, казалось бы, пытался порвать с тяжелым наследием своего предшественника. Надежды возлагались не столько нами, сколько его собственными избирателями. Несмотря на это, думаю, что Дональд Трамп продержится четыре года, поскольку он ведет себя вполне осторожно, иначе ему грозит импичмент. Напомню, что ему начали грозить импичментом на второй день после его избрания президентом США, даже не после инаугурации. Уже 11 ноября несколько юристов, в том числе и из Гарварда, начали искать зацепки в американской конституции, которые могут довести Трампа до импичмента. Но пока что, за первые 100 дней он ничего такого не совершил, что могло бы спровоцировать его досрочный уход с поста президента Америки».

Напомним, ранее глава ФБР Джеймс Коми заявил, что Российская Федерация якобы продолжает вмешиваться в политику США даже после того, как Кремль якобы вмешался в выборы американского президента в прошлом году. Россию начали обвинять во вмешательстве во внутренние процессы других стран после криков Хиллари Клинтон, что якобы русские хакеры взломали ее сервер, что они виноваты в том, что бывшая первая леди не набрала достаточное количество голосов выборщиков. Кроме того, службы безопасности США заявляли, что считают, что президент России Владимир Путин якобы отдал распоряжение провести «кампанию влияния» в помощь Дональду Трампу.

Буквально несколько месяцев назад служба британская пресса писала, что Евросоюз готовится к «российским операциям внедрения». Газета Daily Telegraph писала о том, что Европа буквально кричит о том, что Россия якобы может попытаться повлиять на исход предстоящих выборов в целом ряде стран. А власти Франции, Нидерландов и Германии договорились наладить обмен данными по этому вопросу, поскольку именно эта троица и готовится к «операциям влияния», таким, как использование ботов для распространения фейковых новостей, утечка всевозможной переписки и секретных данных. Главное управление внешней безопасности министерства обороны Франции еще в феврале текущего года сообщило, что ожидает вмешательства Москвы в президентские выборы во Франции именно для того, чтобы протолкнуть лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Daily Telegraph также подчеркивает, что именно лидеры крайне правых партий, такие как Ле Пен во Франции, Герт Вилдерс в Голландии и Фрауке Петри в Германии, усиленно призывают Евросоюз отменить антироссийские санкции.

В Европе для противостояния вмешательству РФ была создана целая оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force).