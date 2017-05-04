Трансферная кампания по-армейски: ЦСКА скупает лучших игроков КХЛ

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Москва, 4 мая. Хоккейный ЦСКА в первый день открытия трансферного окна шокировал всех, потратив на новичков порядка 2 млрд рублей.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, столичный клуб определенно настроен на самые высокие места в будущем сезоне, добавив, что в связи с этим траты оправданы. 58-летний эксперт отметил, что красно-синие готовятся выстроить в КХЛ одну из сильнейших команд.

«Насколько правильно скупать такое количество игроков при отсутствии главного тренера, то, на мой взгляд, в этом нет ничего вопиющего», — цитирует газета «Известия» специалиста.

Кожевников подчеркнул, что боссы ЦСКА явно понимают, кто займет тренерский мостик в их клубе. Кроме того, с приобретенными игроками сможет работать любой хороший специалист.

Напомним, нападающего Антона Бурдасова столичные армейцы выменяли у «Авангарда» на нападающих Семена Кошелева и Дмитрия Кугрышева. Также ряды ЦСКА пополнили защитник ярославского «Локомотива» Михаил Пашнин и форвард «Куньлуня» Вадим Перескоков.