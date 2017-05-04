Игрок ВК «Зенит-Казань» заявил, что от побед в Лиге чемпионов трудно устать

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Москва, 4 мая. Диагональный казанского волейбольного клуба «Зенит» Максим Михайлов рассказал о третьей подряд победе команды в Лиге чемпионов и причинах не самого лучшего выступления на в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

«Для меня любая победа сродни большому подвигу, поэтому эмоции всегда такие, будто выигрываешь первый раз», — поделился ощущениями спортсмен, информирует газета «Известия».

По словам волейболиста, «от побед в Лиге чемпионов трудно устать», однако итоговый счет решающего матча с «Перуджей», 3:0, не отражает напряженности игры и накала страстей.

Игрок признался, что всей команде приятно порадовать родной край трофеем такого уровня. «Для нас очень важно принести очередной трофей такого уровня Татарстану и Казани, столько вкладывающих в развитие волейбола и спорта в целом», — сказал Михайлов.

«Зенит-Казань» установил уникальный рекорд, выиграв все 26 матчей в регулярной части нынешнего чемпионата России. «Несмотря на отсутствие поражений, у «Зенита» было немало матчей, когда победы дались очень тяжело», — заметил спортсмен.

А в Рио, несмотря на неудачу, команда показала максимум своих возможностей, уверен волейболист. Сборные, что были выше клуба "Зенит-Казань", значительно опередили Россию в развитии. Михайлов надеется, что вскоре российская сборная нагонит другие страны.