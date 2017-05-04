Раздел Сирии: почему Асад не в силах контролировать всю страну

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Российская Федерация предлагает на территории Сирийской Арабской Республики (САР) организовать четыре зоны деэскалации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 3 мая, в ходе переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а днем ранее обсудил эту инициативу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По мнению российского президента, создание подобных зон позволит прекратить кровопролитие в Сирии.

Москва выражает надежду, что меморандум о создании зон деэскалации будет подписан сегодня в ходе переговорного процесса по урегулированию сирийского кризиса в Астане, где помимо Российской Федерации участвуют представители еще двух стран-посредников (Иран и Турция). Предполагается, на линии соприкосновения вокруг зон снижения напряженности могут быть размещены иностранные вооруженные контингенты. Официальный Дамаск выступает за размещения в зонах деэскалации исключительно российских военных.

Политолог Игорь Рябов, беседуя с корреспондентом Федерального агентства новостей, пояснил: авторство идеи четырех мирных зон на территории Сирии под контролем различных стран принадлежит России. Этот на первый взгляд стандартный ход для мировой практики выглядит сегодня чуть ли не новаторством, поскольку ситуация в Сирии авторами конфликта (в том числе авторами проекта «ИГИЛ»* — организации, которая запрещена в России) доведена до абсурда. Идея России, к которой уже присоединились Сирия, Турция и Иран и активно стремятся присоединиться США, заключается в том, что патрулировать зоны безопасности должны, по сути, полицейские силы, вооруженные легким стрелковым оружием, а не части регулярной армии. Регулярные армии (тут вопрос, кто из участников соглашения сможет это делать, помимо сирийской армии и России) тем временем должны сосредоточить свои усилия на разгроме террористов за пределами зон безопасности».

«США должен устроить этот план, поскольку по сути он не отличается от так называемого американского «плана Б», который также предполагал разделение Сирии на четыре части. Под контролем правительства Асада, согласно этому плану США, должен был остаться Дамаск, Хомс и Тартус вплоть до границы с Турцией. Восток Алеппо перейдет под контроль курдов. Третья зона — центр провинции Идлиб, управляемый вооруженной оппозицией. Тем не менее нынешний план по сути другой, так как «вооруженной оппозиции» не оставляют шанса на мирное управление своей территорией. Есть ряд проблем по реализации этого плана», — добавил Игорь Рябов.

Эксперт заметил, что помимо четких границ зон и полномочий стран, ответственных за зоны безопасности, в плане нет участия и ответственности Израиля. Израиль же, пока Сирийская арабская армия и российские ВКС ведут тяжелые бои с боевиками в провинции Хама, а дипломаты ведут переговоры в Астане, не встречая никакого сопротивления, передвигает границу с Сирией, создавая собственную «зону безопасности» в обход международных норм. Стратегия Израиля в данной ситуации отражает нынешнюю реальность: возможности правительства Сирии и его формальных союзников (России и Ирана) сужаются с каждым днем.

Как ранее ФАН заявлял политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко удар Израиля по складу, который расположен в непосредственной близости от международного аэропорта Дамаска, — следствие публичной стратегии Иерусалима. Она заключается в том, что Израиль считает себя вправе атаковать объекты на территориях соседних стран.

По мнению Игоря Рябова, в настоящий момент армия Башара Асада уже просто физически не может защищать территории за пределами алавитской Латакии. Его армия больше не в состоянии контролировать всю территорию страны. «Именно поэтому Турция, США и другие страны, которые добивались раздела Сирии, близки к цели как никогда. Для России ключевой вопрос — на каких условиях этот раздел произойдет. Не будет удивительным, если нынешняя сделка по Сирии приблизит статус-кво, который одновременно будет заключаться в разгроме очагов терроризма и разделении Сирии на несколько частей. Россию должен устроить этот вариант развития событий, поскольку главная задача все-таки это разгром армии террористов», — подытожил эксперт.

Как считает президент Академии реальной политики (Realpolitik), эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов, самое плохое заключается в том, что для Российской Федерации, возможно, началась «афганизация» сирийского конфликта. Иными словами, Россию втягивают в долгосрочную партизанскую войну с практически нулевыми шансами на победу. После ожидаемого поражения «Исламского государства»* в САР высока вероятность, что боевые действия против официального Дамаска в лице Башара Асада начнут при поддержке коалиции во главе с США уже сегодняшние партнеры по переговорному процессу в Астане.

«Наиболее вероятный исход боевых действий в Сирии — это реальный раздел Сирии на четыре региона, а после вытеснения ИГИЛ — на три. Если же нынешняя умеренная оппозиция и стоящие за ней США сумеют договориться с сирийскими курдами, то Асад может потерять вообще все. И вот это вариант в среднесрочной перспективе может оказаться наиболее вероятным», — уверен эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.